棒球︱日本經典賽夢幻對決險勝美國封王　MVP大谷翔平三振天使隊友奠勝 (15:59)

日本隊昨僅以5:4險勝墨西哥隊,今日面對有多名美國職棒大聯盟(MLB)球星在陣的美國隊,卻形成投手對決,合共只擊出14支安打,包括雙方各兩支陽春全壘打。由於日本隊次局亦有榎田達治犧牲打,助岡本和真跑壘得分,完成8局後仍領先3:2。擔任指定打擊的大谷,最後一局登板上演投打「二刀流」,雖先投4壞球保送對手上壘,但之後一球與隊友合力雙殺,最後面對查奧特以滑球使對方揮空,取得第3記好球,鎖定勝局後隨即扔掉球帽及手套慶祝。

日本隊繼2006及09年後再奪經典賽冠軍,而大谷今屆最終在23打席貢獻10安打8打點,而投球近10局只失兩分,大熱當選賽事最有價值球員(MVP)。外野手吉田正尚則以13打點創下賽事紀錄,同入選最佳陣容。

其他報道:田徑︱競走港將程小雅蟬聯田總年度最佳 放眼巴黎奧運入場券

其他報道:足球︱39歲艾迪巴約宣布掛靴 倒戈阿仙奴狂奔80碼慶祝示威成球壇經典

其他報道:英超︱熱刺未來48小時定干地去留 傳普捷天奴回巢接掌

其他報道:高爾夫球︱國際都會錦標賽周四粉嶺高球場展開 港將許龍一誓爭冠兼取英國賽入場券

SHOHEI OHTANI STRIKES OUT MIKE TROUT TO WIN THE #WORLDBASEBALLCLASSIC! pic.twitter.com/F7vUtIiRR1— MLB (@MLB) March 22, 2023