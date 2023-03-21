田徑︱競走港將程小雅蟬聯田總年度最佳　放眼巴黎奧運入場券 (21:52)

因疫情停辦3屆的田總周年頒獎典禮今日復辦，競走港將程小雅在女子成年組力壓陳彥霖、呂麗瑤、鍾慧欣、姚潔貞和俞雅欣等好手，「冧莊」最佳運動員。她笑言這次競爭激烈，能得獎的主因是2021年成為首名出戰奧運的香港女將，「在疫情下達到標去到奧運很幸運，再拿到這個獎是錦上添花。這次對手很強，好多運動員都破了紀錄，如果沒有奧運我應該不能獲獎」。

巴黎奧運將於明年上演，程小雅計劃轉項至35公里項目，並盼在下月日本錦標賽跑到2小時51分30秒以下，直接達標到7月的匈牙利世界賽，「我的耐力更好，意志較強，對這個距離有信心」。對於男將錢文傑在亞洲賽破競走港績，程小雅直言為對方開心，又稱這名訓練拍檔早晚訓練，並要到超市工作維持生計相當辛苦。至於「跳遠王子」陳銘泰則自2015至17年後，第4度榮膺男子成年組最佳運動員。

另外，兩名跨欄小將張紹衡和白凱文獲選為最佳年輕運動員。在去年亞少奪金的白凱文，感謝家人無條件支持我、教練悉心栽培、學校配合我的訓練時間；在世青殺入決賽的張紹衡，則指獎項是對其努力的肯定，又盼爭取世大運資格，同時衝擊港績（13.74秒）。

香港田徑總會2020至2022周年頒獎典禮得獎名單

女子青年組

最佳運動員：白凱文

賈慧妍

李紫桃

馬穎雯

盛楚殷

黃卓寧

男子青年組

最佳運動員：張紹衡

陳志強

陳一樂

朱洛言

林銘夫

葉景維

姚柏羽

女子成年組

最佳運動員：程小雅

陳彥霖

呂麗瑤

鍾慧欣

姚潔貞

俞雅欣

男子成年組

最佳運動員：陳銘泰

張培賢

高澔塱

李康傑

石錦程

黃尹雋

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