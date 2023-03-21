高爾夫球︱國際都會錦標賽周四粉嶺高球場展開　港將許龍一誓爭冠兼取英國賽入場券 (17:43)

首屆國際都會高爾夫球錦標賽將有132名來自亞巡賽的頂尖球手和國際精英，許龍一領銜20名本地好手參賽，並爭奪高達100萬美元（約780萬港元）獎金，以及4個英國公開賽資格。賽會今日安排許龍一與前香港公開冠軍保爾特及奥爾斯比（Wade Ormsby） 、2016年英國公開賽冠軍史丹臣、歷來首名泰將打進美巡賽的阿費巴拉特 （Kiradech Aphibarnrat），一同乘坐天星小輪「世星號」欣賞維港景色。

22歲的許龍一將以職業球手身分登場，他稱成為職業球手是夢寐以求的事，並對主場出擊感興奮，又鼓勵其他港將勇於展現天賦，「能在家鄉作賽，對我是一個優勢，因為這是我熟悉的地方，亦會有港人支持」。提到這項賽事的目標，他直言會放眼冠軍，「我知道自己打出最佳水準，定有能力爭取冠軍。而且這賽事將決出4個英國公開賽資格，我亦渴望以此成為生涯首個大滿貫」。

擁有22項職業錦標的瑞典籍星將史丹臣首度訪港，笑言自己打球多年，難得成為「新人」，他對於觀光安排感滿意。曾贏得英國公開賽冠軍的他，亦期望與列強較量，「我知道其他球手渴望爭取入場券，而且每次提及英國公開賽，我都會感到激動，我們會盡力為球迷送上一場精彩比賽」。

英籍好手保爾特曾贏得17項職業錦標，當其中一次是2010年以破紀錄低標準22桿在香港封王，他直言在香港留下很多美好回憶，又對於跟認識超過20年、今屆萊德盃雙隊長拍檔史丹臣一同訪港感興奮。他說：「希望我們可以一起打出好表現，我亦會爭取英國公開賽入場券」，至於泰籍好手阿費巴拉特聞言，則笑稱希望阻止對方奪冠。

另外，亞巡賽日前宣布復辦澳門高爾夫球公開賽，賽事將於10月12日至15日假澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行。

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