國際賽︱港足新入籍兵艾華今領護照補選入伍　盼爭取表現入圍亞洲盃大軍 (20:14)

出身自法國歐塞爾青訓的艾華，2009年在廣東日之泉展開職業生涯，2015年1月轉戰港超，先後效力南華及飛馬。他上季一度轉戰港甲，為高力北區效力一季後，本季加盟南區才得以再戰頂級聯賽。一年間由港甲球員「跳級」成為大港腳，他直言感到不可思議，「甲組只是半職業，一星期只練一課，當時的我不可能想到一年後能出戰國際賽」。

他又承認，相比起其他常規港腳，才剛入籍的他在正選競爭中或稍輸蝕，但仍期待日後有機會出戰國際大賽，深信只需繼續努力，明年1月定可在港足的亞洲盃決賽周大軍佔一席位，「距離決賽周還有一段時間，儘管我入選現在的大軍，但到時能否進軍卡塔爾還是未知之數。任何人都嚮往出戰亞洲盃，此時需要保持良好的狀態，交出優秀的表現」。

是次決選名單共有5人征戰中國聯賽，其中效力中超季軍浙江隊的梁諾恆及新季升班馬南通支雲的李毅凱，均是繼2019年12月東亞盃決賽周後再次應召。跟兄長梁冠聰再度並肩作戰的梁諾恆說，不論前球會梅州客家或是杭州隊，踢法均與主教練安達臣的控傳逼搶踢法相似，加上每次返港均會跟對方開會，形容歸隊感覺「看似陌生，但好像沒離開球隊很久，融入時間比想像中短」。

梁諾恆稱，返港前已隨浙江隊開操3周，其間進行了3場熱身賽，因此身體狀態尚算不俗；他更透露已獲會方告知，今夏有望以亞援身分出戰亞冠盃附加賽。

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