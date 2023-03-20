國際賽︱港足開操備戰新加坡　安達臣讚新力軍具過人之處 (19:28)

23人大軍今午悉數出席操練，包括北上征戰中國聯賽的梁諾恆、茹子楠、安永佳、李毅凱及勞烈斯；昨為傑志出戰港超的顏卓彬和艾里奧，未有參與團隊練習，只在場邊拉筋及進行簡單用球訓練。至於最近惹上官非的晉峰中場陳肇鈞，亦有現身操練。

挪威籍主帥安達臣表示，港足接近半年沒有正式比賽，認為麾下對其逼搶戰術風格略有生疏，但整體仍滿意球員首操表現，「始終很久不見，球員需要重新熟習踢法，但今天只是開始，還有數天讓他們適應」。

除了剛入籍的艾華，這次大軍另有3人首次入選大港腳，分別為效力傑志的顏卓彬和潘沛軒，以及東方翼鋒黃皓雋，安達臣深信眾生力軍均擁有過人之處，能滿足港足大軍需求，「他們都擁有一些我喜歡或球隊需要的技能，例如潘沛軒和黃皓雋均具備速度和侵略性，這些都是球隊日後需要的元素」。

是次6名入圍初選的北上球員中，僅效力中超廣州城的陳俊樂名落孫山。安達臣表示，該名27歲中場已約滿回復自由身，因此在沒有保險的情况下，向其申請於本月國際賽期免役。對於陳肇鈞捲入刑事案件，以及前年涉港足U23「醉酒風波」禁賽一年後再入選代表隊的謝家榮、潘沛軒，安帥悉數拒絕評論，強調身為教練只會專注足球事務。

港足先於本周四晚上8時在旺角大球場迎戰新加坡隊，然後下周二作客由前帥金判坤率領的馬來西亞隊。安達臣又透露，港足獲泰國隊邀請於6月作客踢友賽，惟他屬意該國際賽期兩場均留港主場出擊，因此雙方仍在商討階段。

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