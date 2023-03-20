法甲︱PSG吞今季主場首敗　美斯被噓逕自返更衣室　法媒：留隊成疑　 (19:41)

PSG此仗有尼馬、阿舒拉夫、馬昆賀斯及沙治奧拉莫斯等6名傷兵缺陣，迫使教練加迪亞需以17歲後衛畢舒亞布擔正，而攻堅重任則落後美斯和基利安麥巴比身上，但結果被雷恩前鋒托高伊甘比及卡利穆恩度，先後在45和48分鐘破門，繼首循環勝出1：0後，再向PSG派蛋。加迪亞將法甲四連捷斷纜歸咎於後防天殘地缺，並說：「這場敗仗會否決定我的未來？或者。我們沒有藉口，但確是有原因的。」

PSG上月中在歐聯16強被拜仁慕尼黑淘汰後，球迷開始遷怒前年夏天以自由身簽約兩年的美斯，而此役賽前現場宣讀他的名字時，更有PSG球迷發出噓聲。他賽後沒與隊友向球迷致謝，而是走入球員通道；至於與祖雲達斯扯上關係的中場馬高華拉堤也逕自返回更衣室。他今季其實表現不俗，在法甲和歐聯合共已入17球和交出17次助攻。

PSG賽後28戰得66分，領前次席馬賽7分，後者藉34歲「山神」阿歷斯山齊士梅開二度，作客以2：1反勝蘭斯，並終止該支排第9的球隊逾5個半月、共19場法甲不敗的強勢。

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