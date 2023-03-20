英足盃︱富咸雙星兩分鐘內齊領紅　曼聯踢多兩人連入3球反勝闖4強 (17:29)

富咸今仗甫開賽便反客為主，表現較佔上風，戰至50分鐘更藉一次角球攻勢，由前鋒阿歷山大米祖域接應隊友無心插柳的二傳近門射入先開紀錄。

不過，形勢於70分鐘180度改變，當時後備上陣的曼聯翼鋒辛頓查祖踢反擊時射空門，被富咸球星韋利安擋出，雖然這名巴西前國腳手部有收入驅幹的動作，但球證經視像裁判（VAR）覆核後，認為對方屬故意擋波阻止直接入球機會，判紅牌逐離場兼予曼聯一記12碼，及後米祖域上前與主球證卡雲拿理論時，疑不滿被無視推了一下對方，隨即被出示紅牌逐離場，而富咸主帥馬高施華在場邊亦因不滿判決大聲疾呼同樣領紅被逐。

結果「紅魔」由中場般奴費南迪斯射入12碼扳平之餘，藉場上踢多兩人的優勢重掌形勢，並由1月來投的新兵沙比薩攻入加盟以來首入球反超，再由般費完場前「埋齋」兼個人梅開二度，在主場以3：1反勝晉級4強。

賽後馬高施華表示：「直至那事件發生前，己隊無疑是較佳的一隊。該判決視乎觀點與角度，球證確實有權判罰，但己隊上半場亦有一次應獲判12碼的機會，球證卻沒選擇看VAR。我只希望所有事都是公平，米祖域推球證確實不對，但外界也應理解他當時的情緒」而他又特別提及今季多次在卡雲拿執法他們的比賽時出現爭議，包括在英超對韋斯咸時對手兩度手球未獲判12碼，慨嘆「今屆在他執法己隊時總是不幸」。至於曼聯主帥坦夏格則支持球證，認為韋利安的手球「毫無疑問是12碼」。

同日另一場8強，白禮頓憑安達夫、蘇利馬治及三笘薰各建一功，加上小將艾雲費格遜梅開二度，在主場以5：0大勝英乙的甘士比，將與曼聯爭入決賽。

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