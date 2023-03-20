英足盃︱富咸雙星兩分鐘內齊領紅　曼聯踢多兩人連入3球反勝闖4強 (17:29)

曼聯今晨（20日）於主場出戰英格蘭足總盃8強，藉富咸末段有兩大主將韋利安及阿歷山大米祖域於兩分鐘內齊領紅被逐，踢多兩人下連入3球反勝，將與白禮頓爭入決賽。
富咸今仗甫開賽便反客為主，表現較佔上風，戰至50分鐘更藉一次角球攻勢，由前鋒阿歷山大米祖域接應隊友無心插柳的二傳近門射入先開紀錄。
不過，形勢於70分鐘180度改變，當時後備上陣的曼聯翼鋒辛頓查祖踢反擊時射空門，被富咸球星韋利安擋出，雖然這名巴西前國腳手部有收入驅幹的動作，但球證經視像裁判（VAR）覆核後，認為對方屬故意擋波阻止直接入球機會，判紅牌逐離場兼予曼聯一記12碼，及後米祖域上前與主球證卡雲拿理論時，疑不滿被無視推了一下對方，隨即被出示紅牌逐離場，而富咸主帥馬高施華在場邊亦因不滿判決大聲疾呼同樣領紅被逐。
結果「紅魔」由中場般奴費南迪斯射入12碼扳平之餘，藉場上踢多兩人的優勢重掌形勢，並由1月來投的新兵沙比薩攻入加盟以來首入球反超，再由般費完場前「埋齋」兼個人梅開二度，在主場以3：1反勝晉級4強。
賽後馬高施華表示：「直至那事件發生前，己隊無疑是較佳的一隊。該判決視乎觀點與角度，球證確實有權判罰，但己隊上半場亦有一次應獲判12碼的機會，球證卻沒選擇看VAR。我只希望所有事都是公平，米祖域推球證確實不對，但外界也應理解他當時的情緒」而他又特別提及今季多次在卡雲拿執法他們的比賽時出現爭議，包括在英超對韋斯咸時對手兩度手球未獲判12碼，慨嘆「今屆在他執法己隊時總是不幸」。至於曼聯主帥坦夏格則支持球證，認為韋利安的手球「毫無疑問是12碼」。
同日另一場8強，白禮頓憑安達夫、蘇利馬治及三笘薰各建一功，加上小將艾雲費格遜梅開二度，在主場以5：0大勝英乙的甘士比，將與曼聯爭入決賽。
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