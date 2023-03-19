羽毛球︱21歲安洗瑩首膺全英賽冠軍　連場苦戰挫戴資穎陳雨菲封后 (22:57)

面對早前4強賽勇救4個決勝分，最終力戰反勝中華台北名將戴資穎的韓國選手安洗瑩，陳雨菲的對賽往績雖然佔優（最近10次陳安雙姝對戰，陳雨菲錄得8勝2負），惟首局安洗瑩發揮明顯較出色，並以21：17先取1局。陳雨菲在次局調整狀態後還以顏色，早早確立領先優勢下21：10扳回一城。

戰至最後決勝局，安洗瑩初段即趁陳雨菲陣腳未穩搶攻領先5：1，落後的陳雨菲多次主動網前得分收復失地後，安洗瑩再次加快節奏採取主動，兩度拉開領先優勢至12：7及17：13。未有放棄的陳雨菲之後把握安洗瑩多次進攻失誤，再次追至17：17平手。惟之後陳雨菲兩次強攻失誤成為致命傷，安洗瑩最終以21：19贏得決勝局，首次成為全英賽冠軍，亦繼前年11月印尼公開賽後，再於世巡賽1000分級別比賽封后。

同日較早時間的混雙決賽同樣上演中韓戰，中國隊世一組合鄭思維/黃雅瓊以21：16、16：21、21：12贏徐承宰/蔡侑玎。至於韓國隊內訌的女雙就由金昭映/孔熙容奪標。

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