港足︱友賽決選22人出爐　5北上兵歸隊　3將勢演大港腳「地標」 (20:11)

港隊在本月的國際賽期會先於周四（23日）在旺角大球場對新加坡隊，然後下周二（28日）作客馬來西亞隊。主教練安達臣上月底公布34人初選名單，今日減至決選只有22人，北上到中國聯賽發展的6名港將，徵召了梁諾恆、茹子楠、安永佳、李毅凱及勞烈斯，陳俊樂卻名落孫山；外流西班牙效力皇家伊倫聯的陳晉一將留在當地，早前已肯定不會返港。冠忠南區翼鋒簡嘉亨，疑正值齋戒月而落選。傑志與東方各有6人入選。受官司影響的晉峰中場陳肇鈞繼續榜上有名。

決選名單有3人首獲大港腳徵召，包括傑志中場顏卓彬、翼鋒潘沛軒與東方鋒將黃皓雋。其中潘沛軒與和富大埔門將謝家榮，自2021年底代表港足U23到日本出賽時發生醉酒違紀風波，被罰停召一年後首獲重召。

大埔在今午港超主場爆冷以2：1擊敗傑志後，門將謝家榮直言這是職業生涯首勝「藍鳥」，有助增強信心。他盼在港隊爭取表現，惟陣中有葉鴻輝和保羅等經驗門將，且看安達臣會否派自己落場。他說：「之前在港隊被罰停賽，我真的好大壓力，現時暫算釋放了，能入選港隊當然開心」。

港隊明午起會在將軍澳足球訓練中心（FTC）開操，周三晚到旺角場進行賽前最後一課操練；在主場鬥畢新加坡隊後，翌日重返FTC訓練兩天，本月26日啟程前往馬來西亞。

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