港超︱大埔爆冷贏榜首傑志　朱志光料煞科戰鬥理文決出冠軍 (19:25)

理文昨以1：1賽和東方，傑志冀趁機擴大領先優勢，明加索夫甫開賽不久便頭槌攻門，但被主隊門將謝家榮沒收。大埔在18分鐘的角球攻勢，藉保連奴在門前混戰下射入，助球隊先開紀錄。傑志隨後有基爾頓斬入禁區，丹恩奴域飛身頂斜，半場終以1球落後。

易邊後，傑志守將羅拔圖橫傳省中人，再彈向大埔的龍門，但遭主隊後衛羅振庭護空門，而米基爾隨後門前射高。保連奴在60分鐘再當功臣，他力壓羅素取得入球，助主隊領先2：0。明加索夫在7分鐘後射死角入網，為傑志追近至1：2。「藍鳥」其後繼續施壓，但仍未能把握機會入球，羅素更於補時階段領紅被逐，最終傑志以1：2落敗，在聯賽13勝2負得39分續居榜首，領先次席理文兩分。

傑志主帥朱志光賽後表示，作客大埔運動場難踢，球隊失守後表現心急，失第2球更是致命傷，「我不驚訝在這失分，這球場很窄，若我們先失球，他們便可死守，而且大埔鋒線能力不錯」。

在餘下3輪聯賽，傑志下月先作客冠忠南區，再於主場對晉峰和理文。朱志光預計煞科戰將決出今季冠軍，「他們（理文）昨日送禮，我們今場賠返，且看最後一場吧」。他又稱傑志不常輸波，但落敗都要接受，並承認一周雙賽對球隊有影響。

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