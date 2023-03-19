劍擊︱張家朗釜山大獎賽憾負摘銀　平個人4年前最佳成績 (18:56)

世界排名第6、列賽事5號種子的張家朗，今日較早時間先後淘汰意大利、韓國及波蘭隊代表，8強則以15：12贏日本隊的敷根崇裕。去到傍晚的4強戰，張家朗在開局數度搶攻得分，但世界排名11的美國隊對手Gerek Meinhardt在近身戰佔優，分數一直咬住上，直到港將落後8：9時，一度一口氣連中4劍，最終反勝15：12，霍高尼則在另一場4強以15：4法國的Maxime Pauty。

張家朗這次是相隔4年再躋身大獎賽決賽，決賽原先預定的時間提早了40分鐘，而張家朗是役受制霍高尼的防守還擊，一直要後追，縱使曾追平13：13，但連失兩分下，以13：15告負，繼4年前在意大利都靈不敵美籍名將英博登後，再度在大獎賽決賽飲恨。

另一港將蔡俊彥今早擊敗韓國隊對手後，在次圈以7：15不敵敷根崇裕，更新世界排名後料跌出前16，失去未來賽事種子資格。女將鄭曉為及張楚瑩則挑戰強敵失利，在女子組首圈出局。美國隊世界一姐Lee Kiefer則在決賽大勝日本隊的東晟良封后。

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