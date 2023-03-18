F1︱咸美頓與助手結束7年合作　平治領隊暗示改變無可避免 (22:21)

古蓮自2016年起與咸美頓合作，助對方2017年至20年連贏4屆F1總冠軍，在賽車場上宛如其私人助手，但前年屈居韋斯塔本之下，去年更因平治戰車問題僅排第6。領隊禾夫暗示改變無可避免：「Angela永遠是車隊的標誌之一，但我們也一定支持咸美頓的選擇。」

F1周一凌晨將上演沙特阿拉伯站正賽，揭幕戰在巴林包辦冠亞軍的紅牛於練習賽續領放，平治仍在與雅士頓馬田及法拉利爭奪第2最佳。目前在沙特落班的葡萄牙足壇球星基斯坦奴朗拿度（C朗）據報亦會成為今站嘉賓。

另外，世界耐力錦標賽（WEC）昨以美國錫布靈1000英哩賽展開新季，法拉利重返原型車組首戰雖排頭位起步，但因策略問題及末段意外只得季軍，落後衛冕豐田車隊兩部車各兩圈。

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