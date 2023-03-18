港超｜理文遭東方逼和爭標路受挫　完場前現12碼爭議　球場突熄燈補時12分鐘 (21:37)

理文賽前落後榜首傑志3分，港超尚餘4輪，要爭標已不容再失，今晚坐陣將軍澳運動場，完半場前由徐宏傑接應角球飛頂彈地波破網，是這名港足後衛繼上仗勁射罰球後，連續兩場有入球。東方於77分鐘扳平，孫銘謙於右路半傳半射，理文門將陳嘉豪撲出不遠，被後備入替的馬希偉伏兵門前補頂得手，追成1：1。尾段比賽出現小插曲，球場的照明系統出現故障突然熄燈漆黑一片，一度暫停賽事，其後回復正常後，球證補時長達12分鐘。理文在最後階段狂攻，當中一次角球攻勢，徐宏傑殺入禁區時被東方後衛亞歷斯祖剷跌，但球證劉晃熙未判12碼，最終雙方打和1：1各得1分。

理文失分後以15戰37分續排次席，落後明午3時作客和富大埔的傑志兩分，兼踢多一場，餘下3仗分別對榜尾兩隊的香港U23及深水埗，以及5月7日煞科日大戰傑志。理文暫代主帥曾昭達領軍聯賽四連勝後首次失分，他賽後拒評完場前該球應否12碼，僅稱「相信球迷都會看到」，另認同「熄燈」時間讓對手有機會調整，「但都無得講，始終自己都把握不到一些入球機會。聯賽要爭冠變得很被動，但即使一絲希望都叫仲有希望，繼續做好自己先」。

東方15戰22分排第5，19歲的馬希偉攻入今季第2球兼首個聯賽入球，亦繼去年中的亞協盃分組賽後再次建功做理文「剋星」。他稱要感謝教練和隊友今季給予的鼓勵，會繼續珍惜每次落場機會，盡力表現自己。

同日另一場，冠忠南區憑快將完成入籍的翼鋒艾華於下半場一箭定江山，在香港仔運動場以1：0小勝尾段有射手費利浦薩領紅被逐的晉峰，15戰31分穩守第3位。

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