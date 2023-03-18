大專盃｜港大互射12碼挫理大　相隔一屆再封王　流浪門將盧兆崎兩撲極刑做功臣 (20:25)

大專盃過去兩年因疫情關係於聯校運動中心閉門舉行，2020年更因而取消。今次相隔4年重返旺角場舉行決賽之餘，亦是自疫情後首次重新開放予學生觀眾入場，今早起在場外免費派發比賽門票，派完即止。

上屆屈居亞軍的港大，正選有流浪門將盧兆崎把關，以及劉君正、鄭進泓和嚴啟倬4名港超球員，面對理大也有隊長陳靜謙、顏翱天和陳潤潼等港超兵組成的防線，港大雖屬攻勢較多一方，換邊後再換入同效流浪的大港腳余在言，法定時間互無紀錄，加時尾段理大有司敬熙爭頂時肘擊對手而兩黃一紅被逐，雙方仍踢成0：0，需互射12碼分勝負。理大尾段換入剛隨晉峰在港超比賽候命的門將羅澔陽，入替在加時帶傷作賽的顏翱天。

盧兆崎先撲出傑志小將甘智健的12碼，縱第5輪有鄧匡廷擦柱出界，惟盧兆崎再左手拍出葉凱傑的射門，最終協助港大勝4：3。

盧兆崎近3屆大專盃決賽都有參與，且兩度奪冠，不過賽後他謙稱是全隊功勞，「功臣不止我一個，大家在今屆大專盃都搏到盡，踢得很好」。兆崎雖在流浪已不時在旺角場比賽，但他認為能在這「足球聖地」踢大專賽事，感覺還是很特別和非常難得。盧兆崎透露未來仍有3年可為港大比賽，笑言會盡力繼續爭冠。

至於頭場的大專盃女足決賽，香港城市大學憑曾浩恩、隊長李穎欣及黃子盈各入一球，以3：0大勝理大，成功衛冕。

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