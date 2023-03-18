英超｜兩大財團訪奧脫福洽購曼聯　卡塔爾財團擬出60億鎊　坦夏格認跟英國首富會面 (16:07)

曼聯班主格拉沙家族去年底公開宣布考慮放盤，據報有意收購的買家中，以卡塔爾前總理兒子、卡塔爾伊斯蘭銀行（QIB）主席Sheikh Jassim開設的「92基金會」，以及英國首富拉特克里夫的英力士集團（INEOS）成數最高。英國《天空體育》報道，Sheikh Jassim委派代表團剛於周四到訪奧脫福球場，與曼聯行政總裁李察阿諾特等高層會面，洽談逾10小時，預計在下周提交第二份報價，金額由45億鎊（約375億港元）增至近60億鎊，接近格拉沙家族的要求。

曼聯的卡靈頓訓練基地近日有球迷帶同大型橫額到場，標語除了「反格拉沙」，其中一幅手寫「卡塔爾In，格拉沙Out」，或顯示英國部分球迷意願。

另邊廂，拉特克里夫與英力士集團高層，亦於周五抵達奧脫福，獲李察阿諾特親自迎接及安排參觀，同樣預計將有第二次報價。曼聯領隊坦夏格確認，曾跟這名70歲富商握手會面，但稱：「我專注準備比賽，球會管理層會跟潛在投資者會談」。拉特克里夫出生曼徹斯特，曾公開稱「終身是曼聯球迷」，有指他今次可跟坦夏格見面，享有比卡塔爾財團「更高規格」待遇。不過卡塔爾財團在報價金額較高。曼聯委託的雷恩銀行已通知潛在買家，要求在首次報價被拒後，要在未來兩周內提出第二次報價。

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