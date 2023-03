國際賽︱西葡新帥首點兵　C朗勢續刷紀錄　狂牛召兩員年長新兵 (22:34)

馬天尼斯年初取代費蘭度山度士接掌葡軍,並簽約至2026年北美世界盃,今(17日)被問到徵召38歲的C朗與40歲的比比意義何在時,他說入選的球員最重要是會全心為國付出,「眼前先要應付這兩場對列支敦士登及盧森堡隊,我不認為年齡是選人一大因素。」

C朗現時以118個入球位列國際賽之首,亦與科威特隊同齡前鋒Bader Al-Mutawa國際賽上陣196場,下周有望齊齊刷新這項共同保持的紀錄,但馬天尼斯無交代現時葡軍正選前鋒會是他,還是干卡路拉莫斯。對比世盃,葡軍大軍換了3人,有傷癒的迪亞高祖達回歸,但馬帥確認現時仍未能游說射手拉法施華復出。

鄰國西班牙同樣有迪拉富恩迪新官上任,但對挪威隊及蘇格蘭隊的歐國外兩仗,只保留了12名卡塔爾世界盃大軍成員。除了祖斯奴與大衛加西亞以高齡首獲徵召,中場蘇比文迪與米基爾馬連奴獲重召,亦令皇家蘇斯達有3人入選,看齊班霸皇家馬德里與巴塞隆拿。

