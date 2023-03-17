歐霸｜曼聯8強鬥6屆盟主西維爾　今屆4遇西甲球會 (20:40)

曼聯今屆歐霸繼分組賽的皇家蘇斯達、附加賽擊退巴塞隆拿，以及在16強輕鬆淘汰貝迪斯後，8強將遇上另一支西甲球會西維爾，雙方上次交手正是2019/20年球季歐霸4強，當時「紅魔」以1︰2不敵對方，而雙方歷來3次交手曼聯僅得1和2負未嘗一勝。至於同處上線的士砵亭則遇上祖雲達斯，是雙方自2017/18年球季歐聯分組賽後再碰頭。

下線方面，隊史首闖歐霸8強的比甲球會聖基萊斯聯，繼上一圈淘汰柏林聯後，將在此階段再遇德甲球會的利華古遜；意甲的羅馬則在同線另一場鬥荷甲的飛燕諾，上演去屆歐協聯決賽翻版。

歐霸8強形勢

祖雲達斯（意甲）vs.士砵亭（葡超）

曼聯（英超）vs.西維爾（西甲）

利華古遜（德甲）vs.聖基萊斯聯（比甲）

飛燕諾（荷甲）vs.羅馬（意甲）

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