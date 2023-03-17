劍擊︱江旻憓今季回穩歸功訓練清晰　冀後年全運可啟德獻技 (19:06)

劍后江旻憓今季5項國際賽均打入前8，世界排名回升至第2。她今午（17日）出席「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」校園分享活動，認為關鍵是自己更清楚自己訓練方向。對於有傳後年粵港澳全運會劍擊等8項落戶香港舉行，這名港隊王牌直言除了曾主辦亞洲賽的亞洲博覽館場地合適，也希望在年內落成的啟德體育園獻技。
江旻憓周日在布達佩斯重劍大獎賽8強僅負，周二返港，近日會伙其他隊友與廣東省隊對練，備戰下星期的世界盃南京站，有機會在這仗賽後取代韓國隊的宋世羅，重返「世一」寶座。在巴黎奧運積分期5月展開下，她指要繼續努力爭往後比賽較高的種子排名，擺脫過去戰績起伏不定，「以前很靠臨場狀態，但現在每一次都好清楚回去要怎樣再練習……但同時間也想盡快有獎牌，因為這兩站8強都輸一、兩分，意志要更堅強」。
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同場的女足後衛馬澤純，今日入選下月巴黎奧運亞洲區首輪外圍賽港隊大軍。賽事在塔吉克上演，港隊同組對手除了東道主，亦有巴基斯坦隊及菲律賓隊。馬澤純表示港女足早前在土耳其集訓友賽後，身體質素、默契等有提升，今次會以出線為目標，力爭更多國際賽挑戰強敵的機會。
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