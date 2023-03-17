港足公布新主場作客球衣 下周四晚旺角場友賽新加坡首亮相開賣 (17:09)

港足上一款球衣為2020年11月底發布，出戰過2022年世界盃外圍賽、亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周，相隔逾兩年終推出新球衣。主場球衣繼續沿用傳統紅白雙色作為主調，手袖位置加上白邊，並採用100%再生聚酯纖維製成。足總表示，港足友賽新加坡當日會在球場內優先發售主場及熱身球衣，分別售799及499元，售完即止，賽事門票於上周六已全數售罄。

港足主教練安達臣早前公布34人初選名單，預計完成今輪港超後於下周日落實決選名單，下周一下午於將軍澳足球訓練中心開操。

至於香港女足將於下月5日至11日到塔吉克出戰2024年巴黎奧運亞洲區首輪外圍賽，分別對塔吉克、巴基斯坦及菲律賓女足，本月31日起程。球隊今日公布22人決選名單，女甲聯賽前兩名的車路士足球學校（香港）及傑志共有12人入選。女足今年2月曾參加土耳其盃備戰。

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