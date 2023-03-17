歐霸｜阿仙奴互射12碼不敵士砵亭16強止步　曼聯淘汰貝迪斯過關 (06:50)

近期多名傷兵復出的阿仙奴，是役有前鋒加比爾捷西斯自去年底後復任正選攻堅，但球隊分別於9和21分鐘有後衛富安健洋及威廉沙列巴相繼傷出，即使先憑中場格列沙加於19分鐘先開紀錄，但及後形勢未佔太大上風。換邊後士砵亭更一度反客為主，並於62分鐘藉阿仙奴在中圈附近傳送失誤，由中場柏祖干卡維斯推過半場後離門逾40碼笠死「兵工廠」門將蘭斯達爾扳平1：1。戰至73分鐘，士砵亭再次踢反擊由英籍翼鋒馬卡斯艾活士單刀被蘭斯達爾擋出。

雙方法定時間總比數踢成3：3平手，阿仙奴在加時階段主導形勢，後備上陣的李安特杜沙特於98分鐘藉對手回傳失誤單刀，但被客軍門將阿丹撲出。末段加比爾馬加希斯及沙馬士柏迪的近門頭槌亦無功而還，最終踢畢120分鐘與完場前兩分鐘有文路爾烏加迪兩黃一紅被逐踢少1人的士砵亭言和。結果互射12碼雙方前3輪均射入，但阿仙奴鋒將加比爾馬天尼利及後射失，最終士砵亭在5輪全入下淘汰對方躋身8強。

另外，首回合手持3球優勢的曼聯，在另一場16強次回合憑拉舒福特的入球，作客1球小勝貝迪斯，總比數贏5：1晉級。至於兩支意甲球隊同告過關，其中祖雲達斯作客憑杜辛華荷域及費達歷高基艾沙各建一功贏2：0，總比數以3：0淘汰德甲的弗賴堡；羅馬則作客悶和西甲的皇家蘇斯達，總比數贏2：0。

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