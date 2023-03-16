歐霸｜阿仙奴迎士砵亭爭入8強　阿迪達冀雙線爭佳績 (21:25)

貝迪斯vs.曼聯 now643台 明晨01：45直播

阿仙奴vs.士砵亭 now643台 明晨04：00直播

阿迪達領軍3年零3個月，阿仙奴今季進入收成期，長期盤踞英超榜首，歐霸16強首回合亦作客與士砵亭打和2：2，明晨次回合返回主場，已成晉級8強熱門。阿迪達賽前野心勃勃地說：「我們的首要任務就是英超和歐霸。最佳的備戰就是不斷打勝仗，以增強下場的信心和激情。希望今晚會是令人振奮的晚上，我們已很久沒在歐洲賽踢出佳績了。」

踏入本月，阿仙奴傷兵問題紓緩不少，其中被膝傷困擾逾3個月的前鋒加比爾捷西斯，終在日前英超大勝富咸一役中後備上陣復出，令前線兵源更充裕。阿迪達亦對這名巴西國腳的復出感高興，但暗示暫會先讓對方退居後備，「這絕對是喜訊，而且球員們都為此高興，場內外的氣氛已說明一切，但目前我會控制他的上陣時間，等他漸漸重拾狀態」。惟近期被眨後備的前鋒尼基迪亞則證實因背傷將要缺陣數周，與已收咧的艾利尼成為陣中唯二傷兵。

至於在首回合手握3球優勢的曼聯，明晨將在另一場歐霸16強次回合作客貝迪斯，除了早前落實因傷須休戰數周的加拿祖外，安東尼馬菲奧斯及安東尼馬迪爾是役同告因傷未有出征，令「紅魔」目前有5名「十字軍」，主帥坦夏格賽前坦言傷兵問題持續困擾球隊，將直接影響季尾成績，「看看阿仙奴現在幾乎可『夫添』，這無疑對一支前列球隊非常重要，已隊今季卻持續有數名主力因不同原因缺陣，難免會對成績有影響」。

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