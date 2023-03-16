英超｜三笘薰助攻領白禮頓破「宮」續追前四　阿仙奴名宿柏奴亞推薦斥資2.4億收購（附精華） (18:23)

三笘薰此役於15分鐘在左路，直線交入楔的白禮頓中場蘇利馬治射入遠柱，使白禮頓取得小勝。今次是25歲的三笘薰，連同上月底的英格蘭足總盃4仗在內第3個助攻，其間他雖未能對韋斯咸穿針引線，卻在該場聯賽「士哥」，總計他今季在英格蘭本土三項比賽共入8球。

「海鷗」領隊迪沙比此仗賽前則表示，盼合約至2025年夏天約滿的三笘薰能盡快簽新約，並說：「在入球和製造入球方面，他在離門25碼的單對單過人，乃隊中其中一個最重要的球員。」三笘薰前年夏天以250萬鎊（約2370萬港元）轉會費，由川崎前鋒加盟海鷗，迄今獨取8球和貢獻5個助攻。

另外，水晶宮正面對今年英超11戰不勝的頹勢，雖暫以27戰得27分排第12，但只多尾三般尼茅夫3分，再有閃失便會捲入降班漩渦，而下周日晚作客榜首阿仙奴的打吡戰，勢為倒戈領隊韋拉帶來沉重壓力。此外，賓福特藉涉及違反博彩規例賭波的鋒將艾雲東尼，先在上半場建功，後於下半場助攻尤尼韋沙，作客以2：0輕取榜尾的修咸頓，賽後落後少踢1場的白禮頓1分排第8，「聖人」則少尾四的韋斯咸兩分。

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