歐聯｜皇馬雙殺利物浦闖8強　安察洛堤稱贏在上季決賽挫對方　高普：為英超前四拼盡 (17:06)

皇家馬德里首回合作客以5：2大捷凱旋，迫使高普此役派遣前鋒穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯、加普及迪亞高祖達一起掛帥，惟全場9射5中，遜於皇馬17射8中。全場唯一入球於78分鐘出現，當時皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞於敵軍禁區內射門「撻Q」後跌坐地上，卻立即撥橫予前鋒賓施馬射入奠勝一球，助球隊自2014年至今，與「紅軍」在歐聯交手8次，錄得7勝1和佳績。

安察洛堤說：「相對於對方，己隊擁有更大的信心，這由於我們上季決賽曾交手獲勝。」惟「肥安」認為單憑信心不足以入4強，秘訣是「皇馬須踢出令人驚喜的足球，永遠都要這樣」。在歐聯七度攻破紅軍大門的賓施馬則說：「我們首回合做了很好的工作，今次也懷着尊重的心情應戰。這是一場張力十足的比賽，在這頂級水平的賽事來說，每場都是硬仗，但我們都控制得宜，勝負的分野在於一些細節。當入球機會出現時，就須好好把握。」

高普說：「如果想在歐聯打勝仗，就須有突出表現，但我們這仗沒有。」紅軍今季已無緣英格蘭聯賽盃和足總盃，在英超也暫排第6，被榜首阿仙奴拋離24分，高普敦促麾下今季餘下時間須為爭取聯賽前四竭盡全力。紅軍現落後多踢1場的四哥熱刺6分，高普續說：「其他競爭者近期紛紛搶到分數，所以球隊正承受在英超落後的壓力。」

同日拿玻里在歐聯16強次回合先憑域陀奧森漢梅開二度，施連斯基射入12碼埋齋，主場以3：0大勝法蘭克福，總成績以5：0大捷，首次打入8強，並因與「米蘭雙雄」一起晉級，令意甲球隊成為此階段的大贏家。其餘8強球隊是英超曼城和車路士、德甲拜仁慕尼黑及葡超賓菲加。明晚會舉行8強抽籤及至決賽的晉級路線。決賽將於香港時間6月11日凌晨在伊斯坦布爾舉行。

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