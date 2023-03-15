歐聯｜利物浦征皇馬背城借一　高普：得1%晉級機會都會試 (23:33)

皇家馬德里vs.利物浦 now643台 周四凌晨04：00直播

高普說：「3周前的首回合後，我曾說皇家馬德里已晉身8強，但現在我指出，即使只餘1%過關機會，我都願意嘗試。」然而，他又始終相信「皇馬的實力極之強橫，有力再贏一場」。利物浦自2014年至今共與皇馬在歐聯交手7次，錄得1和6負劣績，其中包括去季決賽以0：1告負。

皇馬教練安察洛說：「利物浦到此目的扭轉敗局，會由開賽第1分鐘開始全力以赴。皇馬不能只管防守，還要考慮進攻，必須做到攻守兼備。在比賽心理角度而言，我們的情况比對手要複雜。」守將魯迪格亦提醒皇馬隊友不能掉以輕心，「我軍不能出現首回合首15分鐘的糟糕表現。為了取悅主場球迷，必須踢出悅目足球。」

皇馬首回合開賽首14分鐘內連失兩球，其後21至67分鐘連入5球反勝，功臣包括各梅開二度的賓施馬及雲尼斯奧斯，而皇馬的後顧之憂是下場西甲對手是佔主場之利的宿敵巴塞隆拿。

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