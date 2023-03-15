歐聯｜國米悶和波圖總計晉級 相隔17年米蘭雙雄齊闖8強 班主想遇宿敵打吡 (15:35)

國米在首回合憑後備入替的盧卡古在完場前絕殺，主場以1：0小勝有一人領紅被逐的波圖。領先一球下次回合作客巨龍球場被主隊狂攻，波圖全場多達21次攻門及7次中龍，但除了被全場作出6次撲救的國米門將奧拿拿屢救險球，波圖最後階段兩次攻門分別中柱及中楣，加上前鋒伊度亞度在補時投訴球證而兩黃一紅被逐，國米最終守和0：0，兩回合計贏1：0，繼2010/11年球季再次晉身8強，跟宿敵AC米蘭上周歐聯淘汰熱刺劇本相同，在首回合主場小勝一球後於次回合作客悶和晉級。

國米現於意甲排次名、意大利盃亦殺入4強，繼續3線作戰，主帥施蒙尼恩沙基稱，為球隊團結奮戰到最後的表現感自豪，「有時足球比賽運氣也重要，不過我們在兩回合180分鐘都沒有失球，表現值得晉級」。

國米主席張康陽稱，晉身歐聯8強證明球隊向正確方向發展，以及入主7年以來的工作都是正確。他又稱，始終最難忘米蘭打吡的熾熱氣氛，笑言期望8強抽中同市宿敵。國米行政總裁馬路達也認同，若在歐聯上演米蘭打吡，相信兩軍球迷都會分外激動。歐聯8強將於香港時間周五晚7時抽籤。

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