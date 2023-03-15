歐聯︱曼城大炒萊比錫晉8強　夏蘭特破紀錄之夜單場入5球：本想入多一球 (12:13)

曼城在上月初歐聯16強首回合作客1：1打和萊比錫，次回合在主場大開殺戒，夏蘭特在22分鐘射入12碼打開紀錄，2分鐘後門前執雞頂入，以及完半場前在角球攻勢近門撞入，成為繼美斯後第2位在歐聯上半場已完成帽子戲法。這名今季入球停不了的射手於換邊後12分鐘內再藉門前補射入多2球，在57分鐘已取得5個入球，為藍月遙遙領先6：0，加上奇雲迪布尼在補時階段埋齋，以7球淨勝萊比錫，追平隊史歐聯最大勝仗，上次於2019年3月，巧合地以同一比數大炒另一支德甲球隊史浩克04，兩仗均是哥迪奧拿領軍。

今仗主角的艾寧夏蘭特創下多項紀錄：除了職業生涯首在球會賽事單場入5球，出道以來只上陣25場歐聯已入30球，成賽事史上最快入30球的球員，比舊紀錄保持者的曼聯前射手雲尼斯達萊用少9場時間；他同時以22歲零236日成歐聯史上最年輕達成入球「30+」的球員，將巴黎聖日耳門（PSG）球星基利安麥巴比的舊紀錄推前116日。此外，夏蘭特今季各項賽事為曼城上陣36場入39球，打破名宿湯美莊臣在1928/29年塵封94年的紀錄，成為藍月史上單季入球最多球員，而且今季仍有眾多比賽未踢。他亦繼美斯及雷斯阿祖安奴後，歐聯歷來第3人做到單場入5球，而且是役僅上陣63分鐘就被換出，也是他第3季在歐聯入球達雙位數。

夏蘭特賽後以10球升上歐聯射手榜首位，在英超亦以28球遙遙領先，包括4次連中三元。他賽後場邊受訪時，獲評述賽事的阿仙奴傳奇射手亨利彎腰鞠躬致敬，曼聯名宿里奧費迪南在看台時也有拍手鼓掌。夏蘭特笑言原希望入6球，惟哥帥堅持收起他而未能成事。

法國《隊報》頭版標題更稱夏蘭特為「E.T.」（外星人）。哥迪奧拿也笑言，若今仗給夏蘭特踢足90分鐘，不知會發生什麼事，「夏蘭特追平了美斯多個紀錄，但他仍年輕，所以應該以打破美斯的紀錄作為動力。能夠60分鐘內入5球，他有強大的天賦，無論在力量還是心態上，他一直是個贏家」。萊比錫主帥馬高路斯承認優勝劣敗，「曼城今場有點過強了」，「我很了解夏蘭特的能力，他總是能抓緊入球機會，今場就入了5球」。

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