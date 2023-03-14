籃球︱香港東方ABL決賽場數2：1挫越南西貢熱火　相隔6年再封王 (23:07)

東方在今季ABL常規賽取得10勝4負，以次名晉級季後賽。「藍軍」在4強以直落兩場淘汰馬來西亞森美蘭金群利後，在三場兩勝制的決賽面對常規賽一哥越南西貢熱火，首仗先以83：73勝出，惟「背靠背」作戰下，次役以70：88不敵有主場優勢的熱火，兩隊需透過第3場決出冠軍。

東方今於決勝戰甫開賽便有托查摩利路斯外投內切，這名哥倫比亞國手射入3球三分，單節獨取13分，領軍打出一波19：5攻勢，首節大幅領先24：9。而上仗豪取41分的熱火射手基亞特（Evan Gilyard），在陳兆榮及徐遠征輪流看管下啞火，頭兩節10射4中，東方完半場領先36：26。

東方下半場維持嚴密防守，加上是役除了托查摩利路斯攻入19分，麥洛連和基拔皆貢獻「雙雙」，前者取14分及13個籃板、後者則取13分及10個籃板，加上巴錫攻入10分，「土炮」控衛陳兆榮亦有11分進帳，助東方克服全場爆滿的「地獄主場」，以13分優勢力克熱火，自2017年後再度封王。

另外，港隊女將李祉均效力的WCBA山西女籃，在季後賽8強不敵衛冕的內蒙古隊止步後，她日前轉赴廈門跟隨前CBA球員、著名後衛教練呂曉明進行特訓。

李祉均在生涯第2個WCBA賽季中，18場賽事平均上陣22分鐘，場均得9.06分。她總結此季表現道：「這個賽季能首次打入季後賽，我也尚算滿意這個成績。在山西隊的西班牙外籍教練帶領下，我覺得自己在防守方面的專注度、成效有明顯的進步。不過，仍有很多地方有待強化，例如三分球的命中率。」

身高1.7米的李祉均在港司職小前鋒，但由於她較內地球員矮小，在WCBA多打控衛。她為了來年有更好發揮，在完季後專程前往廈門參加呂曉明的訓練營尋求進步。

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