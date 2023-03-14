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體育︱港劍新星鄭鐵男膺年度傑青運動員　為獲獎感驚喜　展望下月世青賽 (20:52)

傑出青少年運動員選舉今日（14日）假香港體育學院大樓演講廳舉行第4季頒獎典禮。劍擊隊星將鄭鐵男獲選為全年最傑出青少年運動員，首次獲獎的他坦言驚喜，又盼下月世青賽能打出好表現。

香港劍擊隊去年表現亮眼，女花小將陳諾思和梁雅蕾在第4季獲選為傑出青少年運動員，去年在世青賽男子少年組花劍個人賽封王的鄭鐵男，更榮膺全年最傑出青少年運動員。

鄭鐵男剛於亞青賽男子青年組花劍個人賽掛銅，並於團體賽伙梁千雨、蔡孝銳和高振傑奪金，他直言這趟旅程讓自己信心大增，「今年中國、日本和韓國隊都有參賽，但我仍能在個人賽打入4強，算是肯定了我的實力」，又表示團體賽的金牌令年輕梯隊感鼓舞。

他直言希望贏得兩金，但自己尚有許多不足，盼增強體能和心態，「我在16強和8強都是反勝晉級，不論體能和心理都到達極限，4強爭入決賽時一直抽筋，連弓步都不敢打。我要透過訓練時多點對打，增強自己的耐力，不再因此錯失好成績」。

花劍隊今晚將前往韓國，備戰周五展開的大獎賽釜山站，鄭鐵男希望寓賽於操，準備下月4日於保加利亞舉行的世青賽。今年升上青年組作賽的他，坦承去年在少年組奪金後增添信心，但他仍會以平常心參賽，「上年奪得世少金牌，教練和隊友難免想我打個好成績，但我不會定一個特定目標束縛自己，希望在無顧慮下作賽，盡量留在劍道上」。

傑出運動員選舉第4季得獎名單

嘉許證書

帆船：黃子晏

優異證書

攀山：唐愷蕎

游泳：麥世霆

網球：鄧淇鏘、陳珏廷

傑出青少年運動員

田徑：朱洛言、白凱文

羽毛球：鄧志輝、廖愷喬

劍擊：陳諾思、梁雅蕾

空手道：招俊然、黃幸宜

賽艇：陳柏匡、夏赫

滑冰：何梓齊、陳紫澄

乒乓球：麥明芯、李凱敏

三項鐵人：林樂仕、文麗淇

武術：何証騫、曾楚喬

全年最傑出青少年運動員

劍擊：鄭鐵男

全年最積極參與體育總會

香港劍擊總會

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