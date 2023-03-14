西甲︱巴塞場外風波不斷　新星加維遭撤銷一隊註冊　今夏或變自由身 (17:42)

加維於去年9月續約巴塞至2026年，但超出球會薪酬空間，令交易未能完成。巴塞之後提出訴訟，西班牙法院今年1月31日原下令西甲接受加維的註冊。不過西甲賽會今發聲明稱收到法院通知，由於球會未能在訴訟期限前提出訴訟，違反法庭協議而推翻判決。若維持原判，加維今季雖然可繼續為巴塞上陣，但新合約被視為無效後，個人條款需回到續約前，包括由6號穿回30號球衣，變回青年軍球員身分，以及今夏完約變成自由身球員。

此外，巴塞隆拿日前被起訴於2001年至18年期間，向西班牙足總球證委員會副會長尼格利亞的私人公司，共支付了840萬歐元（約7057萬港元）的「顧問費」，提供建議如何在比賽中「應付」球證，事件涉及兩名前會長巴杜姆與羅素。巴塞現任會長拿樸達堅稱球會從未收買球證。

西甲賽事方面，馬德里體育會憑30歲西班牙隊射手艾華路莫拉達在補時階段門前建功，射入今季第10個聯賽入球，協助球隊作客以1：0絕殺基羅納。馬體會近9場聯賽不敗，25戰48分續排第3位。

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