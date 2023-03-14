歐聯︱曼城再戰萊比錫爭入8強　哥帥叮囑迪布尼夏蘭特「更簡單直接」 (21:29)

因病無緣首回合出征萊比錫的奇雲迪布尼，在日前英超對水晶宮後備披甲11分鐘後，明晨料復任正選，與根度簡及洛迪卡斯簡迪坐鎮中場，為箭頭艾寧夏蘭特提供攻門彈藥。迪布尼今季屢受傷病困擾，球隊近9仗只5次擔正，並被質疑不復當年勇，31歲的他說：「球迷期待我每仗都能傳射得手，而我也認為自己已做得不錯。或者我的助攻少了，卻不代表我的創造力減退。對於這8年的曼城歲月和15年的職業賽生涯，我是感覺良好的。我踢足球的原因是我喜愛它，而不是由於我必須這樣做，這已是一件美事。」

不過，「藍月」主帥哥迪奧拿賽前叮囑對方及夏蘭特，在場上可踢得更簡單直接，「迪布尼已不需要我再去啟發他什麼了，只需要在場上做得更簡單直接便可，他有出眾的能力去製造入球及助攻，這是大家都知道的事，夏蘭特亦同樣如是」。

軍情方面，曼城此戰可「夫添」作賽，惟萊比錫除了有4名傷兵外，受腿筋傷患困擾前鋒尼干古，有機會繼缺陣日前德甲主場大勝慕遜加柏後再度休戰。

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