NBA︱亮槍事件後復出無期　摩蘭特須接受心理輔導 (15:33)

《華盛頓郵報》曾報道摩蘭特涉嫌持槍恐嚇17歲青年，這名NBA星將月初又在社交網直播亮槍引起軒然大波，及後因警方不起訴而逐漸淡化。不過，《紐約郵報》周日公開摩蘭特在夜店與脫衣舞女郎的不雅照片，更可見地上鋪滿鈔票，報道稱他在兩晚共付逾5萬美元（約39.2萬港元）小費。

據《ESPN》報道，摩蘭特正於佛羅里達州接受心理輔導，他曾透過聲明表示「需要尋求幫助，學習應對壓力」，灰熊主帥贊堅斯亦稱這名星級控衛沒有歸隊時間表，意味他可能缺席上陣一段長時間。據悉可口可樂旗下的運動飲料Powerade已將摩蘭特拍攝的廣告下架，但運動品牌Nike沒有選擇割席，並發聲明以示支持：「我們欣賞摩蘭特的責任感，並支持他以身心健康放在首位的決定。」

另外，金州勇士在今日的NBA常規賽，有基利湯臣上半場轟入8球三分、全場貢獻38分，加上史堤芬居里和佐敦普爾分別得23及20分，主場以123：112挫鳳凰城太陽。東岸一哥密爾沃基公鹿則有缺陣3場的「字母哥」安迪度高安普復出，這名星級前鋒交出「雙雙」46分及12個籃板，作客以133：124力克薩克拉門托帝王。

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