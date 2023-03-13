網球︱烏克蘭女將恐慌發作棄戰印第安賽　稱與WTA總裁就俄烏局勢對話有關 (21:53)

33歲的特舒倫高在家鄉傳媒「BTU」訪問時透露，在上周六次圈淘汰克羅地亞的維姬治後，她曾與西蒙對話，並引述對方說道：「我不贊成（俄烏）戰事，但如果『兩俄』球手表態支持祖國，這也只是其個人意見，不應為此感到沮喪。」

對於西蒙的言論，特舒倫高直言聽畢後感十分震驚，甚至出現恐慌發作。她表示希望盡快消化此事，備戰下一項賽事，並要求與WTA董事會對話，「我們怎樣確保這些能保障球手權益？我不明白世界發生什麼事，這實在令人意外和傷感，需要進一步的解釋」。不過，特舒倫高過去一年參與的18項賽事中，有一半均以棄權或中途退賽告終。

賽事男單方面，男單3號種子卡斯柏魯迪直落以4：6、6：7（2：7）不敵智利球手加連，在第3圈止步。德籍名將阿歷山大薩維利夫則以7：5、1：6、7：5險勝芬蘭的魯素禾利，16強硬撼丹尼麥維迪夫。

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