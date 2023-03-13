英超︱卡斯米路今季兩度紅牌勢停4仗　曼聯領隊坦夏格批球證執法尺度不一 (19:17)

卡斯米路於昨仗34分鐘飛鏟修咸頓中場卡路士艾卡拉斯，球證安東尼泰萊起初只給黃牌，但視像裁判（VAR）介入及經翻看後改為出示紅牌，這名中場硬漢即時流下男兒淚，需由同鄉隊友安東尼馬菲奧斯上前安慰才慢步離開球場。由於這名巴西中場繼上月4日對水晶宮因一次雙方球員爭執中向對手叉頸而領紅被罰停賽3場後，在36日內第2度在英超「直紅」，曼聯證實因而需停賽4場本地賽事，包括缺陣下周一英格蘭足總盃8強主場對富咸，在國際賽周後作客惡鬥爭前四對手紐卡素、主場對賓福特及愛華頓這3場英超聯賽，本周五歐霸16強次回合作客貝迪斯則不受影響。曼聯近兩場英超失5分後，仍以26戰50分排第3，領先踢少一場排第5的紐卡素6分。

英國《天空體育》統計，曼聯今季有卡斯米路在陣的勝率高達76%，平均每場入1.9球及只失0.9球，但這名巴西中場缺陣的7場賽事，勝率大跌至43%，每場亦減至平均入1.7球及失球增至1.7球。卡斯米路此前效力皇家馬德里9年，在各項賽事上陣336場只曾兩次「兩黃一紅」被逐，未試過直接領紅，今季來到英超7個月，為曼聯上陣19場聯賽已兩度做「紅牌阿姑」。曼聯已有基斯甸艾歷臣因傷至少要抖至4月底，借將沙比薩最近在操練受傷，以及雲迪碧克已提早收咧，如今卡斯米路再次停賽，將令紅魔中場人腳再次緊絀。此外，曼聯18歲小將加拿祖於73分鐘後備入替後，在比賽尾段一次殺入禁區被修咸頓右閘獲加彼德斯「鉸剪腳」鏟傷足踝，縱經過治理一度繼續比賽，惟完場前仍被換走，賽後被發現右腳戴上護具及需持拐杖步離球場。

坦夏格賽後對球證安東尼泰萊執法尺度不一有微言，「我認為球證今場執法尺度不一致，昨（前）日對李斯特城對車路士的比賽，我們看到VAR發揮作用，但今場沒有，就是兩個關於12碼的情况，尤其第一球（修咸頓中堅貝拿高卓普）毫無疑問是手球，我不知道為何VAR沒有介入」。坦帥提及英超球證在球季開始前曾公布判罰政策時，說過英超聯賽想要激烈及高強度的比賽，認為與今場判決準則存在前後矛盾，「卡斯米路在歐洲踢了500多場比賽，之前從來沒有直接領取紅牌，今季他在英超已領取兩面紅牌。他踢波風格很強硬但絕對不骯髒。就像他之前對水晶宮情况，這兩張紅牌是非常有爭議。而且球證如果要作出這個決定，就必須在全場比賽所有判決尺度都保持一致，哪應該要罰3至4名球員紅牌離場，而不只是卡斯米路一人」。門將迪基亞也稱卡斯米路欠運，「他只是試圖去攔截，但腳抬得太高。我認同球證執法要更一致，有時會出示紅牌，有時卻不會。卡斯米路雖然將會缺陣未來4場比賽，但我們是一支團結的球隊，後備球員亦可以有出色表現，所有球員都會繼續努力」。

至於加拿祖的傷勢，坦夏格批評為被一次非常差勁的鏟球動作致扭傷腳踝，但認為此子傷勢情况「不算太差」，因不想冒險讓未足100%狀態的球員繼續作賽才換走他。

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