英超︱阿迪達淡看執教生涯百勝　「這並非冠軍名銜」　杜沙特半場3助攻締新猷 (18:19)

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阿迪達於2019年底在阿仙奴展開領隊生涯，經歷首兩年的重建陣痛期後，本季終帶領球隊重返英超爭標行列。這名為兵工廠執教167場的西班牙籍教頭，昨取得任教百勝，但對此創舉淡然處之，「這（第100勝）很好，我們要繼續這樣。可惜的是，這並非冠軍名銜，所以還是有很多需要改進的地方」。

阿仙奴昨有翼鋒李安度杜沙特上半場交出3次助攻，分別造就加比爾馬加希斯、加比爾馬天尼利及馬田奧迪加特建功，延續聯賽五連勝走勢。杜沙特除了成為繼法比加斯後，兵工廠隊史第2名締造「助攻帽子戲法」的球員，更是英超歷來首人在作客賽事半場交出3次助攻。

此外，紐卡素今晨（13日）分別由阿歷山大伊沙克及後備入替的米基爾阿米朗各入一球，主場以2：1險勝一度由黃喜燦追平的狼隊，結束各賽事5場不勝頹勢，更是該隊踏入2023年後的第2場英超勝仗。

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