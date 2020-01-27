羽毛球︱伍家朗破逾3年錦標荒　透露在決賽受傷　曾懷疑奪冠「又要等下次」 (16:48)

伍家朗自2020年1月的泰國大師賽後再奪錦標。他今早在社交網發表感言的標題也寫上「27/1/2020 > 12/3/2023」，代表兩次在世巡賽奪冠的日子，期間他在2021年初泰國公開賽、2022年馬來西亞大師賽及今年泰國大師賽，3次打入決賽都未能掄元。他寫道：「經過3年零44日的等待，我終於再一次企上頒獎台的冠軍位置。中間曾經3次打入決賽都功敗垂成，3次都同冠軍擦身而過，每次我都諗會唔會係我最後一次的決賽，我仲有冇機會他朝一日退役之前攞到冠軍？」他又笑言雖跟身邊人說衝冠「平常心」，「但係人都知去到可以爭冠軍的時候點會做到咁佛系？」

他透露在決賽第二局初段突然腿部受傷，需接受簡單治療，他說當時在想「唔通又要等下次？」也曾懷疑未必能繼續作賽，惟不想這樣溜走奪冠機會，「雖然傷勢冇令到我完全要投降，但的確係對發揮有影響，我只可以場上盡量做啲唔會令到我太痛的動作。就係咁一分一分捱落去，分數亦都好膠着咁同對手一人一分，就睇邊個可以沉得住氣先到終點，好慶幸我今（昨）日係最終贏得勝利的一個」。他認為今次奪冠更加印證若想成功或得到想要的結果，一定要首先好刻苦耐勞跨過重重難關，「因為冇一種成功係會來得好容易」。他又感謝一直支持他的所有人，笑稱希望下個冠軍不用再等3年。

伍家朗贏得德國公開賽後，緊接將於明日（14日）就會轉戰全英羽毛球公開賽，首圈再次遇上今次決賽對手李詩灃，另一港將李卓耀則要面對世界排名第一的安賽龍。兩對香港混雙組合同鬥日本對手，鄧俊文／謝影雪對渡邊勇大／東野有紗，李晉熙／吳芷柔會對綠川大輝／齋藤夏。

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