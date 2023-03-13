女足｜韋婉婷再外流加盟泰國春武里  第二仗開齋兼起孖助大勝  (15:14)

香港女足代表韋婉婷上月到泰國球會春武里落班，昨日（12日）在泰國女子甲組聯賽上陣梅開二度，協助大勝5：0。
新一季泰國女甲聯賽本月4日復辦，有10隊參與，當中香港女足代表韋婉婷於上月底加盟春武里女足，披上28號球衣，簽約至今夏7月，繼2020年7月效力阿爾巴尼亞球隊維拉斯尼亞（KF Vllaznia）近兩個月，這名30歲港將過去兩季在港效力沙田，疫情過後於球員生涯第二次挑戰外流。「韋婉」繼上周的揭幕戰首為春武里上陣後，她昨為球隊正選上陣，作客對春武里體育學校，最終首次取得入球兼梅開二度，協助春武里大勝5：0。
韋婉賽後接受本報查詢時表示，入球不忘感謝隊友，「好開心可以開齋，都係多得隊友配合先有這兩球出現。信心提升了，但自覺仍然有很多方面需要改善」。
此外，香港女足U19在老撾完成U20亞洲盃外圍賽，昨在A組最後一仗，有李宇宸及梁匡蕎各建一功，但最終被菲律賓女足U20逼和2：2，3仗2和1負得2分，以較佳得失球力壓同日0：8大敗予中國女足U19的老撾女足排A組第3名出局。港女足首兩仗以2：2和老撾及0：6不敵中國。
男足方面，外流港將陳晉一今晨在西班牙第三級別的西協甲聯賽，首次為皇家伊倫聯正選上陣，出任右翼落場了半場45分鐘，球隊最終作客以2：4不敵奧沙辛拿B隊。
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