滑冰奇聞︱中國隊入籍兵世界賽忘戴計時器　返韓首戰失金 (02:21)

26歲的林孝埈是2019年世界賽4金得主，但翌年因性騷擾醜聞被逐出韓國隊，及後轉籍中國，去年中正式開始代表中國隊。他前日在500米決賽先衝線，但其後被取消資格而失金。他在微博承認自己忘記在足踝位置綁上計時器，故沒有官方成績，為此道歉，「請大家繼續支持我，相信我」。

然而，林孝埈昨在1000米賽半準決賽中段，又因與對手碰撞而未能內線過彎，只追到小組第4出局。至於在2000米男女混合接力，他與李文龍、臧一澤及公俐不敵荷蘭隊摘銀，但在壓軸的5000米男子接力賽，他就伙李文龍、鐘宇晨及劉冠逸險勝意大利隊及韓國隊，取得中國隊近7年首面世界賽金牌。

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