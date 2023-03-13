英超︱杜沙特3助攻捷西斯復出　榜首阿仙奴挫富咸五連捷　10人曼聯悶和修咸頓 (00:25)

阿仙奴此役以李安度杜沙特、翼鋒布卡約沙卡及加比爾馬天尼利攻堅，惟初段與富咸齊步步為營，直至17分鐘才出現「入肉」攻勢，「兵工廠」中場格列沙卡左路直線妙傳馬天尼利窄位射門，被倒戈門將賓特尼奴擋出，卻撞中隊友後衛安東尼羅賓遜擺烏龍，而經視像裁判（VAR）介入後，指馬天尼利接應皮球時越位在先而判入球無效。

阿仙奴其後控制戰局，21分鐘，杜沙特開角球予加比爾馬加希斯頂入打開紀錄；5分鐘後杜沙特左路傳高波馬天尼利頂成2：0。36分鐘，杜沙特又妙傳後上的格列沙加，惟後者因控球甩腳未能叩關，被賓特尼奴沒收。杜沙特及後在38分鐘命射柱邊出界，未能擴大優勢之餘，更差點在43分鐘被富咸追回一球，當時富咸中場安達斯彭利拿截得阿仙奴門將蘭斯達爾傳球，於右路窄位施展笠射高出。

44分鐘，馬天尼利左路窄位第一時間射「窩利」被賓特尼奴用腳擋出。補時1分鐘，杜沙特左路傳中予禁區內的中場馬田奧迪加特，後者扭過敵衛後射成3：0結束上半場。富咸下半場爭取破蛋，中鋒阿歷山大米祖域曾於71分鐘勁頂中楣，令阿仙奴得以保持勝果至完場。值得一提的，養傷4個月的阿仙奴前鋒加比爾捷西斯昨仗於77分鐘後備上陣復出。

至於上輪英超「雙紅會」慘吞利物浦7蛋的曼聯，日前雖在歐霸16強首回合大勝貝迪斯「反底」，但昨晚重返聯賽卻在踢少1人下，以0：0言和榜尾的修咸頓，連續兩場聯賽失分，踢少1場下被榜首的阿仙奴拉開16分。

曼聯是役與過去兩仗有兩個正選變動，由查頓辛祖及雲比沙卡取代費特及達洛治擔正。惟面對榜尾的修咸頓未佔上風，更於23分鐘被對手翼鋒禾確特近門頭槌幾乎得手，但門將迪基亞及時撲出保不失。32分鐘，曼聯中場卡斯米路飛身攔截踢跌對方中場卡路斯艾卡拉斯，球證雖原本出示黃牌，但經視像裁判（VAR）覆核後改判紅牌逐離場，令「紅魔」須大半場10人應戰。

換邊後踢多1人的「聖人」反客為主，後衛獲加彼德斯於49分鐘右路傳中，後備入替的麥湯米尼誤將皮球撞向自家大門，但及時獲隊友雲比沙卡護空門。53分鐘，修咸頓再有中場禾特普斯射罰球中楣。64分鐘，禾確特藉反擊半單刀左腳施射再被迪基亞救出。不過，紅魔亦有中場般奴費南迪斯於68分鐘遠射被客軍門將巴斯奴撲救再中柱彈出。1分鐘後，彼德斯亦施遠射同告中柱。最終雙方悶和0：0。紅魔26戰得50分續排第3，修咸頓則26戰得22分續敬陪末席。

其他報道：籃球︱東方ABL決賽次戰不敵西貢熱火 場數扳平1：1 周二晚決勝爭冠

其他報道：羽毛球︱伍家朗德國公開賽封王 決賽挫國手李詩灃破3年錦標荒

其他報道：田徑︱跳遠新星林銘夫系列賽二封王 將轉全職誓躍過8米