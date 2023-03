體操︱石偉雄世盃巴庫站摘銅　鎖定世界賽資格　李世光跳得分創今季新高 (19:52)

石偉雄日前只以初賽第8名入決賽,但今日在難度分6.0的「李世光跳」未再失手,以足夠騰空完成整套塚原轉體270度後團兩周動作下,即使落地稍出界被扣0.1分,首跳仍取得14.866分,為他近月起用此跳的最高分數。

石仔在次跳難度分5.6的前手翻前空翻兩周轉體180度再得14.566分,雖然平均分14.716不及此前兩站,但在其他對手有明顯失誤下,以超過0.3分優勢取得銅牌。連同之前分別在科特布斯同摘季及多哈站的第4名,他在下月埃及開羅的煞科分站前已鎖定世界盃系列賽前8名,從而躋身9至10月在比利時安特衛普舉行的世界賽。菲律賓隊亞洲冠軍于羅取得14.933分,今站膺男子跳馬及雙槓雙料冠軍。

港隊今行另有3將參戰,其中同戰男子跳馬的吳家祺在初賽首跳獲14.633分,但次跳失準只獲13.1分,第15名止步。陳卓琳在女子平衡木擊敗師姐黃曉盈,以11.633分排第20,在女子自由操則以11.3分排第30。

Men's Vault final at the 2023 World Cup in Baku 🇦🇿:



🥇Carlos Yulo 🇵🇭 14.933

🥈Harry Hepworth 🇬🇧 14.816

🥉Shek Wai-Hung 🇭🇰 14.716#FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/QTBvtkunSn— FIG (@gymnastics) March 12, 2023