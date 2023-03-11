港超｜傑志把握東方兩度失誤再勝「東傑大戰」　葉鴻輝批兩失球如送禮 (20:36)

「東傑大戰」向來是港超入場人數票房保證，不過東方今季陣容年輕化退出爭標行列，去年11月底首循環對壘只得1493人入場，不過兩隊大年初一於香港大球場決戰高級組銀牌，則多達7192名觀眾，今晚在旺角大球場結果有1811人入場。

上月加盟傑志的韓國前國腳中鋒金信煜連續兩場聯賽未列名單；東方有中場馬高斯累積黃牌停賽，以及混血後衛鐘樂安等傷兵缺陣，「藍鳥」舊將史雲斯頓正選倒戈。

傑志在上半場佔據主動，經過一輪攻勢，26分鐘由丹恩奴域門前把握對手解圍誤會抽射打開紀錄。東方門將葉鴻輝及後作出多次撲救，藍鳥半場領先1：0。兩隊球迷區相隔不遠，半場休息期間雙方球迷曾有爭執，驚動一班警員及後到場駐守。

傑志換邊後57分鐘再下一城，41歲老將丹恩奴域門前再次把握對方解園不遠近射梅開二度。之後雙方未再改寫比數，傑志終勝2：0，繼菁英盃分組賽、首循環聯賽及銀牌決賽，今季第4次擊敗東方。兩隊之後會在菁英盃分組賽及香港足總盃4強再交手。

葉鴻輝賽後承認兩個失球都是「送給」對手，指隊友防守是有些「決定上錯誤」，「有時解圍是否唔好咁孤寒？是否可輕鬆點解圍避免失波，對手實力是強，但有些失球是可以避免」。問到東方如何「捱」完今季，阿輝稱「享受足球」，「踢波是要開心，現在已好過過去3年疫情無乜點踢，當時就真的是捱」。

傑志主教練朱志光承認今季「東傑大戰」是有「褐色」，但滿意仍有逾千人入場。對於金信煜再次未入名單，朱sir稱對方體態狀態「谷得慢」，問到需時多久提升狀態，他笑言「我都想知」，「我做教練他有狀態時，一定會給他上陣，我跟他傾過叫他不要心急」。

同日另一場，標準流浪憑劉智樂、祖連奴及小將陳耀祖各入一球，加上門將梁興傑撲出12碼，在斧山道運動場以3：0輕取榜尾的香港U23，流浪賽後趕過同得21分的東方升上第5位。

其他報道：菁英盃｜王振鵬達350場上陣里程碑 成傑志第一人 稱未言退爭獲港足重召

其他報道：港足｜足總一致通過冠名「中國香港」 貝鈞奇暗示未必連任主席