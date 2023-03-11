英超︱利物浦意外不敵般茅　逾6年首交手吞敗 (22:24)

利物浦將於周四凌晨的歐聯16強次回合作客再戰皇家馬德里，誓收復首回合輸2：5的失地，不過球隊今仗與上輪雙紅會僅得1名正選變動，由新星巴錫迪取代隊長佐敦軒達臣擔正，前線三箭頭續為穆罕默德沙拿、加普及達雲紐尼斯。

開賽已主導形勢的「紅軍」，開賽僅5分鐘便有沙拿的攻門幾乎得手，惟戰至9分鐘，右閘阿歷山大阿諾特傳送失誤，被倒戈的般茅前鋒蘇蘭基策動反擊，但接應的翼鋒奧亞達拿推過門將艾利臣比加後窄角度射出界。及後紅軍續強攻，於13分鐘先有左閘安德魯羅拔臣攻門被主隊門將尼圖撲出，及後隨即有加普的近門施射破網，但因越位「食詐糊」。紅軍久攻不下反於28分鐘先失守，般茅翼鋒奧亞達拿再次於右路打反擊，並在底線前傳中予中場菲臘標寧近門射入先開紀錄，以1球領先半場。

換邊後紅軍先後換入4將尋求轉機，並於69分鐘藉對手後衛阿當史密夫禁區內犯手球獲12碼，但沙拿操刀直射出界錯失黃金機會。結果賽前交手近7次全勝的利物浦，意外地以1球飲恨而回，逾6年來首次不敵般茅，賽後26戰得42分續排第5位。

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