田徑系列賽二︱師徒齊上頒獎台　陳彥霖三級跳封后　周子雅摘銅兼破港青紀錄 (19:00)

陳彥霖在第三跳以12.77米奪冠，距離兩周前在系列賽一躍出的12.99米有一段距離，但她認為表現尚算合格，並稱往日賽程安排多為周六跳遠，翌日下午才出戰三級跳，賽程調動打亂其節奏，表現有些影響。

陳彥霖提到今季表現不俗，感激恩師謝孟芝言傳身教，令她現時在德望全職任教體育科的同時，也可堅持練習求突破，「香港很少教練會親自落場比賽，但我們一起練習和比賽，看到她還在堅持，我也不能輕易放棄。雖然工作以外要花更多時間練，但這讓我珍惜每次練習機會，意志更堅定」。

由於女子三級跳的體院標為13.68米，故陳彥霖未能無後顧之憂成為全職運動員，但她直言兩周前跳到12.99米，讓自己有感成績穩步上揚，希望可以平常心看待比賽，躍過13米關口。另外，她稱早前在亞洲室內賽擴闊眼界，盼今年可出戰世大運等大賽，汲取經驗衝得更遠。

至於謝孟芝以11.52米摘銀，在德望就讀中五的周子雅以11.26米改寫U18港績掛銅。後者早前在港九區學界D1田徑女甲跳遠以PB 5.41米奪冠，這成績讓自己信心大增，在系列賽二的三級跳也造出佳績。雖然陳彥霖並非其專項教練，但周子雅視對方為榜樣，「她到德望教體育科後，我才發現她是三級跳紀錄保持者，令我想做得更好，向她學習」。

徑項方面，新加坡籍跑手在男子100米以10.429秒奪冠，李康傑和陳一樂慢0.03秒並列亞軍；至於潘幸慧在女子100米則以12.21秒勝出。田總希望刺激本地中長跑運動員水平，特別邀請來自日本早稻田大學田徑部運動員山口智規及伊藤大志，在男子1500米與本地跑手同場較量。最終山口以3分46.40秒奪冠，科大交流生得歷軍，而伊藤得季軍。

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