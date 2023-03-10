英超人物誌︱白禮頓「三」翼齊飛迎3月　三笘薰聯訣蘇利馬治爭踢歐洲賽 (23:33)

文：Will

列斯聯vs.白禮頓 now624台 周六晚上23：00直播

白禮頓日前在3月7日稱為「Solly March Day」，一貫近年傳統以馬治姓氏可意指的3月，加上他該季穿上的球衣號碼（過去7季穿20號）定作特別日子。這名效力長達逾11年的忠臣至今上陣264場，因父親曾踢白禮頓多年，令他自小已是海鷗球迷，自2011年底起傳承在愛隊青年軍受訓，升一隊後隨軍踢英冠多年後升上英超，如今隊中資歷僅次隊長李維士鄧克。

今季是馬治在白禮頓第10季，在去年9月接掌的迪沙比麾下迎來生涯高峰，過去主要司職左翼的他，今季更多出任右路攻擊手，繼去年12月底打破長達766天的英超入球荒後，今年1月內更攻入3球，包括主場對利物浦兩射一傳大勝3：0，入圍該月英超最佳球員候選名單。今季已入5球的「三月」曾是英格蘭青年軍，現年28歲的他不諱言夢想是入選大國腳，「若能保持今季狀態、助球隊取得下季歐洲賽資格，這夢想（大國腳）就不是沒可能」。白禮頓以23戰38分暫列第8，較第4的熱刺踢少3場少7分，周六晚將作客列斯聯。

白禮頓今季不少戰將都有好表現，如已投阿仙奴的李安度杜沙特，阿根廷世界盃冠軍正選阿歷斯麥亞里士打，以及厄瓜多爾防中摩西斯卡些度等，不過最突出還是在世盃底線前毫米助攻成名的三笘薰。這名日本國腳於2019年才在日職勁旅川崎前鋒展開職業生涯，上季借至比甲聖基萊斯聯，今季加盟白禮頓在世盃歸隊後大爆發，憑擅長的盤扭技術在左路如入無人之境，其中多次對利物浦令右閘阿歷山大阿諾特疲於奔命，足總盃更絕殺淘汰衛冕的「紅軍」，近期還「成就解鎖」接連以頭槌建功。

被球迷譽為「三球王」的三笘薰，跟麥亞里士打暫列隊中首席射手，首季英超已上陣18場入6球，差一球便會超越香川真司和岡崎慎司的日本球員單季英超入球紀錄，惟他稱：「我會以球隊利益為先，然後才爭取刷新入球紀錄」。隨着人氣急升，日媒最近披露去夏已結婚的三笘薰，妻子原來是出身田徑世家兼筑波大學同學剱持Kuria。她原本是三級跳田徑運動員，去年底隨夫到英國生活而暫別田徑場。

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