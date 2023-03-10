欖球︱姚錦成盼掛靴後以不同方式回饋體壇　與運動品牌合作助小將減開支壓力 (20:51)

姚錦成與隊友麥季聰和房傑鋒，以及兩名小將徐葦立和嚴穎恩出席活動，這名香港欖球星將受訪時透露，早於2018年雅加達亞運前已經有椎間盤突出的問題，傷勢影響日常生活，惟他當時未有周詳的退役計劃，他亦趁疫情初期開刀，「當時醫生說有10%機會不能再打欖球，但我性格固執，不相信自己會是那10%，最後接受了手術。手術後我比其他人更努力，用了一年半時間康復，最終成功度過難關，能打回國際級的水準」。

姚錦成坦承傷患不能「斷尾」，需要花更多時間恢復，他亦認真思考未來去向，為退役舖路。除了早前成立欖球隊、開設診所，他最近就與運動品牌合作，繼續回饋體壇，「我小時候住在粉嶺，要去銅鑼灣訓練，兼顧吃飯及交通費已是很大開支，打球又要裝備。現在自己有少少能力，希望可以幫助年輕的運動員。可能我一個小小的舉動，就可以幫助一個未來代表香港隊的精英」。

姚錦成透露，運動品牌有徐葦立提供獎學金和裝備，幫助對方兼顧學業和欖球，「他是15人欖球U20代表隊唯一一名華將，且家境清貧，希望我能幫助他。而且他跟麥季聰和李卡度打同一位置，我也可以提供人脈，讓他有機會向二人學習」。姚錦成又稱香港的女子欖球常被忽視，故希望提供更多資源，推動女欖發展，他更分享終極目標：「希望我有一日能成立傑出運動員獎，向全港學校提供資助，幫助更多學生運動員發展」。

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