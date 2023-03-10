學界︱聖若瑟逆境稱霸精英賽 MVP袁振謙：肯定學校重視體育發展方針 (18:38)

精英賽設有MVP、最佳防守球員及神射手獎項。當中決賽「起孖」的袁振謙賽後當選MVP。這名17歲中場賽後認為，自己此戰表現僅屬中規中矩，因此對得獎感到意外，「最近較多比賽，體力消耗下防守有點鬆懈，因此踢得不算特別好。若不是隊友和教練的付出，我便不會獲獎，因此這獎項是屬於大家」。

對於聖若瑟相隔24年再奪冠，就讀中四的袁振謙透露學校近年再次重視體育發展，因此揚威精英賽肯定了學校的方針。他本季為傑志在菁英盃上陣5次，完成學界賽事後，仍要兼顧一隊、預備組及青年軍賽事，最近更入選港足U23集訓名單。他稱未來目標是在球會取得突破，「爭取更多上陣機會、吸收經驗，這不論對自己或學校均有益」。

在互射12碼階段撲出極刑的聖若瑟門將張桂華，則當選最佳防守球員，為學界賽最終章畫上圓滿句號。即將中六畢業的他直言，賽前未料到此仗陷入苦戰，「下半場踢少一人還要落後，但隊友都竭盡所能追平。到互射12碼時，不論是贏是輸，我們在心態上已戰勝自己」。他去年入選港足出戰U20亞洲盃外圍賽，目前效力港甲高力北區，透露日後有志投身港超賽場，「一直的目標都是成為職業球員，看看下季會否有機會」。

同樣在決賽攻入兩球的拔萃男書院中場曾昭灝，在本屆精英賽累計6個入球，成為賽事神射手。他認為在眾多同學打氣下，作為球員未免會感到緊張，對此再次決賽飲恨感到可惜。同為中六生的他，完成學界生涯告別戰後不忘勉勵師弟從挫敗中成長，他日捲土重來，「在不同項目，拔萃一直以勝者心態迎戰。這年度吞下不少敗仗，還要輸給同一隊兩次，提醒我們並不是常勝軍，不能驕傲，希望師弟們能把失去的贏回來」。

學界足球精英賽各獎項名單

冠軍：聖若瑟書院

亞軍：拔萃男書院

季軍：仁濟醫院董之英紀念中學

殿軍：賽馬會萬鈞毅智書院

最有價值球員（MVP）：袁振謙（聖若瑟書院）

最佳防守球員：張桂華（聖若瑟書院）

神射手：曾昭灝（拔萃男書院）

明星隊：袁振謙、戴子軒、張桂華、黃晴軒、張青雲（聖若瑟書院）；曾昭灝、黃韜霖、許肇中（拔萃男書院）；黃孔馳、胡鍵逸（仁濟醫院董之英紀念中學）；莫嘉賢（賽馬會萬鈞毅智書院）

本年度學界精英賽各隊際球類項目冠軍

足球

男子 聖若瑟書院

女子 ∕

籃球

男子 聖若瑟書院

女子 協恩中學

排球

男子 拔萃男書院

女子 順德聯誼總會鄭裕彤中學

手球

男子 拔萃男書院

女子 協恩中學

註：女足只設全港校際賽，故不設精英賽

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