歐霸︱曼聯慘敗雙紅會後大勝貝迪斯反彈　阿仙奴輪換逼和士砵亭 (17:27)

曼聯周日在英超作客晏菲路球場以0：7大敗利物浦震驚球壇，今仗重返奧脫福球場出戰歐霸以原陣出擊，面對西甲第5位的貝迪斯，開賽僅6分鐘即由拉舒福特勁射打開紀錄，是「福仔」今季各項賽事第26球及在歐霸第5球，在歐洲五大聯賽入球數僅次予艾寧夏蘭特（33球）及基利安麥巴比（30球）。貝迪斯於32分鐘由艾約斯佩雷斯妙射扳平。「紅魔」換邊後由上仗表現備受抨擊的安東尼馬菲奧斯與隊長般奴費南迪斯各入一球，加上中鋒韋格賀斯完場前補射取得季中外借後首個主場入球，在16強首回合以4：1大勝一場，晉級形勢大好，下周五作客西班牙踢次回合。

領隊坦夏格賽後讚揚麾下經歷大敗後，以勝仗做出回應，「我們在雙紅會受到打擊，因為我們沒有控制自滿的情緒，在頂級聯賽中你絕對不能犯這種錯誤」。他又點名讚揚般奴費南迪斯表現出色，承認這名葡萄牙隊中場有時在比賽要好好控制情緒，「他在比賽總是充滿能量，但當情緒太大時，這方面就會變成一個弱點，往往得不償失」。

其餘歐霸16強首回合賽事，阿仙奴輪換4名正選下，憑中堅威廉沙列巴及對方日本國腳守田英正的烏龍球，作客以2：2逼和士砵亭。季中加盟的23歲波蘭籍中堅基域諾首次上陣，落場了71分鐘。

意甲雙雄均旗開得勝，祖雲達斯有剛傷癒的保羅普巴因賽前會議遲到而被剔出大軍名單，仍憑近况大勇的迪馬利亞頭槌奠勝，以1：0挫德甲的弗賴堡；羅馬則主場2：0擊敗皇家蘇斯達。

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