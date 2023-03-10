高球｜國際都會錦標賽月底舉行　名將保爾特史丹臣期待香港獻技爭冠 (17:02)

首屆國際都會高爾夫球錦標賽將有132位來自亞巡賽的頂尖球手和國際精英，以及20位本地好手參賽，爭奪高達100萬美元的獎金，以及4個英國公開賽的資格。英籍好手保爾特曾贏得17項職業錦標，當其中一次是2010年以破紀錄低標準22桿在香港封王，他笑言在香港有美好的回憶，「2010年是我生涯表現最好的一年，我曾在粉嶺球場打出59桿，希望這球場沒有太大改變」。保爾特又稱賽事為英國公開賽的資格賽，對他十分重要。

在2016年曾奪英國公開賽冠軍的史丹臣則首次訪港，但這名擁有22項職業錦標的瑞典籍星將，坦承對粉嶺球場的挑戰性有所耳聞，「我們在周二（21日）開始練習，翌日或會打9洞熱身，希望可盡快熟悉場地」。

多名本地好手亦有機會參賽，當中包括22歲港將許龍一將以職業球手身分登場，保爾特和史丹臣樂見亞洲高爾夫球水平提升，又稱小將可從頂尖球手身上偷師。雖然賽程緊湊，但兩人期望抽空遊覽香港，保爾特更笑言希望入場觀看賽馬。

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