學界｜聖若瑟相隔24年精英賽封王　繼D1決賽再以互射12碼雙殺男拔萃 (15:48)

兩軍在去年12月中D1決賽同於石硤尾公園交手，當時雙方法定時間70分鐘踢成1：1，聖若瑟在互射12碼以4：3擊敗男拔萃奪冠。坐擁3名港超兵的聖若瑟，今仗有4強缺陣的傑志一隊中場袁振謙復出，與另一「藍鳥」小將戴子軒聯手迎敵，效力東方的楊棟棋續因傷無緣出戰；男拔萃亦有效力港會的周子謙，但他自8強起再未亮相，今仗同告缺陣。

聖若瑟開賽僅3分鐘便由袁振謙中路盤扭突破後，於禁區內右腳勁射破網打開紀錄，打破男拔萃今屆清白之身。落後的男拔萃及後搶佔主動，教練馮凱文以許肇中入替夏蔭環變陣出擊，終在33分鐘修成正果，由賽前領先射手榜的曾昭灝接應長傳後單刀扭過門將射入。他及後再交出致命直線，但接應的向宇庭橫傳予陳丞臻撞射，被聖若瑟門將張桂華橫身撲走。半場打和1：1。

曾昭灝換邊後初段再有入球機會，在右路力壓敵衛施射，被張桂華雙手拍出底線。戰至43分鐘，聖若瑟後衛黃晴軒於禁區內犯手球，球證直指12碼後，該隊球員隨即包圍球證理論，後衛李澤淳更因投訴過激領兩黃一紅被逐；曾昭灝為男拔萃射入極刑後，冷靜地插褲袋慶祝。不過10人應戰的聖若瑟未有方寸大亂，58分鐘再由袁振謙與戴子軒小組配合後，快腳建功追成2：2。法定時間兩軍未分勝負，繼D1決賽再進入12碼大戰。

雙方前兩輪均順利中鵠，男拔萃第3輪有入球功臣曾昭灝起腳射斜；聖若瑟則有隊長戴子軒射中柱。在D1決賽撲出兩球的張桂華，第5輪再化身球隊「守護神」，將男拔萃球員連朗狄的主射擋走。聖若瑟由陳俊曦射入奠勝球，互射12碼贏4：3，在D1及精英賽決賽雙殺對方，兼成為本學年精英賽足球、籃球雙料冠軍。

頭場季軍戰方面，六屆精英賽盟主仁濟醫院董之英紀念中學憑「後備殺手」黃孔馳連中三元及鹿汶浠「起孖」，加上葉黃以和李承熹各入一球，以7：0大炒今屆「黑馬」賽馬會萬鈞毅智書院。以元朗區冠軍姿態參賽的萬鈞毅智，雖連續兩仗大敗而回，但仍以殿軍創下校史最佳成績。

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