羽毛球︱伍家朗李卓耀同晉德國公開賽8強　鄧謝配負日本組合無緣內訌 (00:37)

伍家朗在16強面對世界排名第52的西班牙籍球手彭路華未受太大考驗，首局中段打出一波7：0確立優勢，以21：16勝出。他在次局一直領先，以21：12再下一城，僅花34分鐘便以2：0晉級，將與中國隊的5號種子陸光祖爭入4強。

世界排名第22的李卓耀，在16強面對排名比自己低19位的波波夫，兩人在首局鬥得激烈，並多次交換領先位置。不過，港將在末段連取3分，以21：19先拔頭籌。李卓耀在次局處於下風，一度落後4：9，但他盡展韌性縮窄差距，未段連奪4分奠勝，再贏一局21：19，他晉級8強將與中華台北隊的李佳豪交手，後者以2：1淘汰大馬頭號種子李梓嘉。

至於在泰國挑戰賽的港將亦傳來好消息，陳延澤在男單16強戰面對馬來西亞隊的宋侞紋，在先輸一局16：21下，連贏兩局21：13、21：12反勝，晉級8強對中華台北隊的戚又仁。女雙方面，呂樂樂/吳詠瑢以局數2：0挫中華台北隊闖8強。

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