學界︱三人籃球月中開戰　英華主將任竣陽盼齊心爭衛冕 (22:49)

今屆賽事本月19日開打，中學組共有男、女各64隊角逐冠軍，16支種子球隊分列A至P組，每組有4支球隊，各支隊伍先於基督教香港信義會信義中學進行分組賽，爭小組賽首名，出線16強再打淘汰賽。賽事在下月12至13日移師修頓球場，上演4強及決賽。

英華去年奪冠功臣之一的任竣陽表示，三人籃球因進攻時間得12秒，節奏明快，因此平日練習都要加強體能訓練。他續稱希望於比賽做足教練朱耀明的部署，跟隊友齊心爭勝，「球隊4個人一條心，向同一目標進發。」他又指自己和倪嘉仁及莫煒謙是中六生，盼能為師弟吳委峻做好榜樣，並爭冠為中學生涯留下美好回憶。

曾代表港隊出戰國際籃協（FIBA）U17 3X3亞洲盃的倪嘉仁，笑言這是首次代表學校出戰3X3賽事，但指16支種子球隊分別在不同組別，避免出現「死亡之組」屬好事。即使陣中3人皆為中六生，但他稱文憑試未有影響練習，盼兼顧學業及籃球。

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